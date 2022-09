L’Ausl: “Il Covid tornerà”. Da domani ci si vaccina anche dai medici di famiglia

C’è un solo paziente con Covid-19 ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Bufalini” di Cesena, ma il dato non rassicura affatto Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Ausl Romagna che , con l’autunno ormai alle porte, lancia un invito a vaccinarsi “perché – dice – il coronavirus tornerà a circolare e dunque bisogna proteggersi”. In che modo? Ovviamente con il nuovo vaccino che, da domani, potrà essere effettuato dal medico di base direttamente in ambulatorio.