Oltre 4.500 partecipanti alla Maratona Alzheimer  

Alle classifiche generali si aggiungono quelle speciali che caratterizzano l’aspetto sociale della manifestazione: premiato il gruppo Rimini Marathon come spingitori con il premio Vona in memoria di Paolo Turroni, Luca Aiello con il premio “Non ho Paura del Buio” come atleta ipovedente con la sua guida, Delia Costantini con la piccola Anna come stroller runner, i due atleti più giovani e i due atleti più anziani partecipanti, le società sportive con più partecipanti. Inoltre consegnate alle famiglie due targhe in memoria di Diego Ercole Brighi e Armando Casabianca, storici volontari della manifestazione deceduti negli ultimi anni.

Maratona Alzheimer è un evento promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, organizzata dall’ASD Maratona Alzheimer con il supporto di associazioni podistiche e di volontariato locali, per il coinvolgimento di oltre 350 persone senza cui tutte le iniziative sarebbero realizzabili.

Ma c’è ancora tempo per partecipare: l’adesione alla Maratona Virtuale, con partecipanti da tutta Italia a cui viene spedita a casa la maglietta, ha già coinvolto oltre 350 persone e rimane attiva sino al 21 settembre (Giornata Mondiale Alzheimer).

Inoltre l’undicesima edizione della Maratona Alzheimer e la Grande Marcia per i diritti delle persone con Alzheimer raggiungeranno le piazze delle tante e diverse regioni italiane. Grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni Alzheimer prenderà il via la “Maratona Alzheimer in 100 piazze”. L’obiettivo è raggiungere le piazze d’Italia, dal Nord al Sud del Paese, e rafforzare così la campagna di informazione sull’importanza della specificità delle cure per i malati di Alzheimer e altre demenze.