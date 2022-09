A 19 anni beccato con un martello e mazze ferrate, denunciato

una denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di un 19enne di Gatteo. Il giovane è stato controllato in viale viale Carducci ed è stato trovato in possesso di un martello e due mazze ferrate.

una denuncia in stato di libertà per cittadino di paese terzo soggiornante irregolarmente sul territorio nazionale in violazione di un ordine di espulsione, nei confronti di un 33enne originario del Camerun.

Inoltre sono state staccate otto segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti, nei confronti di un 31emme di Cesenatico trovato in possesso di 0,34 grammi di hashish; un 28enne di Cervia trovato in possesso di 1,91 grammi di hashish; un 31enne tunisino trovato in possesso di 1,55 grammi di hashish; un 17enne della provincia di Forlì-Cesena trovato in possesso di 0,50 grammi di hashish; un 19enne di Cesenatico trovato in possesso di 6,8 grammi di hashish e 1,4 grammi di marijuana; un 17enne della provincia di Forlì-Cesena trovato in possesso di 2,3 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana; un 27enne di Santarcangelo di Romagna trovato in possesso di 0,87 grammi di cocaina; un 26enne di San Mauro Pascoli trovato in possesso di 0,09 grammi di cocaina.