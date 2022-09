Cesenatico in fascia D: termosifoni accesi solo dal’8 novembre

In base al Piano nazionale, l’Emilia Romagna rientra quasi interamente nella fascia E, quella in cui i cittadini potranno accendere il riscaldamento per 13 ore al giorno, dal 22 ottobre al 7 aprile. Ci sono, però, delle zone più fredde nella parte più a sud di alcune province, che rientrano nella fascia F e in cui non ci sono limitazioni sulle ore di riscaldamento acceso. Ma c’è anche una zona più calda nella provincia di Forlì-Cesena, che rientra nella fascia D, e in cui i termosifoni potranno funzionare solo per 11 ore e dall’8 novembre al 7 aprile.