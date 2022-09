Cesena, camion si schianta contro una casa: grave il conducente

Spettacolare incidente stradale ieri pomeriggio nel Cesenate, nella frazione di Calabrina.

Un mezzo pesante che stava percorrendo la via Cervese, dopo avere avuto, per cause ancora da chiarire, un primo contatto con una auto, è uscito di carreggiata schiantandosi in velocità contro una casa.

L’urto con la facciata dell’abitazione ha accartocciato la cabina del mezzo, imprigionando al suo interno il conducente, un 54enne.