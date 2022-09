Per il ponte di via Fenili servono 70mila euro

“Siamo all’opera da subito insieme agli uffici e ai tecnici e abbiamo stimato che per questa manutenzione straordinaria servirà un investimento da 70mila euro. Ci troviamo di fronte a un’emergenza e stiamo cercando di accelerare i tempi nonostante si debba affrontare una spesa improvvisa e non preventivata: contiamo di affidare i lavori entro l’autunno e riuscire così a iniziare la manutenzione straordinaria che permetta di ripristinare la normale circolazione. Come amministrazione stiamo investendo risorse, energie e idee per il monitoraggio dei ponti presenti sul territorio comunale e nelle prossime settimane andremo a intervenire sul ponte di viale Roma, sul ponte di via Ferrara e sul ponte di via Vetreto”, conclude il primo cittadino.