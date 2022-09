Memorial Pantani sabato 17 settembre: ecco le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità.

Salvo dove espressamente indicato, tutte le modifiche si riferiscono alla sola giornata di sabato 17 settembre 2022.

In via Campone Sala: dal civico 406 al civico 428 divieto di sosta con rimozione dalle ore 11 fino alle ore 17; nel tratto via Canale Bonificazione – via Staggi divieto di transito dalle 14 fino alle ore 16.30.

In via Canale Bonificazione: nel tratto via Fiorentina – via Campone Sala divieto di transito dalle 14 fino alle ore 16.30.

In viale Carducci: nel tratto via Torino-via Deledda divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 15 di venerdì 16 settembre fino alle 19 di sabato 17 settembre; tratto via Torino-piazza Costa divieto di transito dalle 13 fino alle ore 17 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 11 fino alle ore 17; nel tratto via Deledda-via Dante divieto di transito dalle 13 fino alle ore 17 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 11 fino alle ore 17.

Sul cavalcavia della ferrovia nel tratto da via Litorale Marina fino a via Saffi divieto di transito dalle ore 14 fino alle ore 16:30. In via Dante divieto di transito dalle 13 fino alle ore 17 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 11 fino alle ore 17.

In viale dei Mille nel tratto tra viale Roma e via Dante divieto di transito dalle 13 fino alle ore 17 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 11 fino alle ore 17.

In via Fiorentina, nel tratto da Canale Bonificazione a via Fossa, divieto di transito dalle 14 fino alle ore 16:30. In via Fossa nel tratto da tratto Canale Bonificazione a via Litorale Marina divieto di transito dalle 14 fino alle ore 16:30.

In piazza Marconi divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 15 del 16 settembre fino alle 19 del 17 settembre, compreso ciclomotori e motocicli all’interno della piazza.

In via Torino, nel tratto da via Carducci a viale dei Mille divieto di sosta con rimozione dalle 11 alle 17. In viale Roma nel tratto da piazza Costa fino a via De Amicis divieto di transito dalle 13 fino alle ore 17 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 11 fino alle ore 17. In via Saffi (innesto cavalca ferrovia) fino a via Bramante (fino a intersezione con via Romano) senso unico alternato dalle 15 alle 16:30 e divieto di sosta con rimozione dalle 15 alle 16:30.