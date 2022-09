Contributi per gli affitti: da oggi via alle domande

Da oggi, anche nel comune di Cesenatico, è possibile presentare domanda per il contributo di affitto messo a disposizione dall’Unione Rubicone e Mare utilizzando le risorse del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione.

“Si tratta di una boccata d’ ossigeno per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà – spiegano il presidente dell’Unione Filippo Giovannini e la vicepresidente e assessore ai Servizi Sociali Letizia Bisacchi – i fondi provengono dalla Regione che ha emanato il bando affitti. Invitiamo chi si trova alle prese con situazioni di fragilità economica, a cogliere questa opportunità che, insieme ai vari aiuti messi in campo in questi mesi su tanti fronti, può fare la differenza”.