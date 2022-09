Il primo giorno di scuola con il trasporto gratuito per gli studenti fino ai 14 anni

Ricomincia l’anno scolastico per gli studenti di Cesenatico e ricomincia con una bellissima novità annunciata e messa in campo nei mesi scorsi che adesso è diventata realtà: l’amministrazione comunale ha disposto, con la gestione di ATR, la totale gratuità del trasporto pubblico scolastico per gli alunni fino ai 14 anni.

Una scelta per aiutare le famiglie e per muoversi sul tracciato della sostenibilità con azioni concrete. Sono 590 gli studenti iscritti al servizio – con un incremento del + 37% rispetto al 2019, ultimo anno prima del covid. Questo arriva a significare che durante l’anno nel tragitto casa-scuola Cesenatico avrà circa 200mila chilometri in meno percorsi in automobile. L’investimento economico da parte del Comune di Cesenatico è di 481mila euro.