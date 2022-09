L’agenzia Sole Mare festeggia i 40 anni vendendo la millesima casa

Chi oggi, in particolare, vuole acquistare casa a Cesenatico? “La maggior parte delle richieste, perlomeno per la zona mare, proviene dall’Emilia, ovvero da Bologna, Modena e Reggio. Si tratta perlopiù di turisti più o meno facoltosi che, dopo essersi innamorati della città, decidono di acquistare un immobile residenziale. Lo fanno come investimento, perché una casa a Cesenatico storicamente non si deprezza mai, oppure per avere il loro ‘buen retiro’ negli anni della pensione”.

L’agenzia Sole e Mare gestisce anche un centinaio di appartamenti estivi in affitto: “Un filone in grande salute – spiega Boris – che, soprattutto nel 2021-22, ci ha regalato delle eccezionali soddisfazioni. Già negli anni passati, i nostri appartamenti estivi venivano prenotati quasi tutti entro aprile/maggio. Quest’anno in particolare, però, abbiamo avuto il sold-out già a fine febbraio, segno che è un mercato in formidabile crescita”.

Quali sono invece i nuovi trend del mercato immobiliare? “Sicuramente l’allungamento della stagione. Al di là del filone balneare, sempre più clienti ci chiedono locazioni in affitto durante tutto l’anno, non solo a Natale. E’ una tendenza interessante che, sulla spinta in particolare dell’offerta gastronomica, dimostra che Cesenatico conserva il suo appeal anche fuori stagione. E’ chiaro che, per il momento, la domanda è circoscritta ai fine settimana, ma se questo trend si consolidasse potremmo davvero creare, nei prossimi anni, i presupposti per una vera destagionalizzazione del turismo. E il mercato immobiliare, dagli hotel agli appartamenti, senza dubbio ne beneficerebbe”.