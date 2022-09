Pantani, l’Antimafia: “Non escluse infiltrazioni nel Giro d’Italia”

All’origine dell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della mafia al Giro d’Italia del 1999 le ormai celebri dichiarazioni dell’ex bandito Renato Vallanzasca che, dal suo ergastolo milanese, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato ingaggiato per scommettere sul vincitore del Giro: “In carcere qualcuno mi suggerì – aveva dichiarato – di scommettere sul vincitore, che non sarebbe stato Marco Pantani”.

Intanto i genitori del Pirata preferiscono attendere e non commentare quanto detto dal senatore pentastellato. Tuttavia il legale Florenzo Alessi spiega a nome della famiglia del campione che “l’affermazione relativa alle precedenti indagini in cui viene detto dal senatore Endrizzi che certe ‘porte non sono state aperte sull’ipotesi che ci sia stato un contributo di terzi alla morte di Pantani’ è di sé per sé inquietante”.