Primo anno di lavoro: la Giunta si racconta e annuncia le novità

Il sindaco Matteo Gozzoli insieme a tutta la Giunta ha incontrato la stampa locale durante una delle serate di dibattito in occasione della Festa dell’Unità di Borella.

Il primo cittadino e gli assessori – partendo dalle domande dei giornalisti – hanno affrontato diversi temi a quasi un anno dalle elezioni del 3 e 4 2021: la serata è stata l’occasione migliore per tracciare un primo bilancio di lavoro, analizzare la situazione attuale e provare a interpretare gli scenari futuri.

Le parole dei protagonisti.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha affrontato molti temi, concentrandosi sull’imminente approvazione del PUG. “Martedì abbiamo avuto la prima commissione per la pianificazione territoriale in cui abbiamo analizzato il PUG alla luce del confronto con Provincia a Regione e la prossima settimana è già in programma una nuova commissione per presentare anche il regolamento edilizio che accompagnerà e completerà il piano: così saremo pronti all’approvazione definitiva del PUG in consiglio comunale entro metà ottobre. È un momento importante e significativo che arriva a compimento di tanti anni di lavoro. Siamo davanti a una svolta per la città che ha il dovere e la necessità di camminare verso la riduzione del consumo di suolo in zona agricola. Chi non capisce la ratio di questo principio è anacronistico e non si rende conto del mondo in cui vive. Sono contento del lavoro fatto e sono orgoglioso del fatto che tanti comuni limitrofi ci stiano chiedendo indicazioni e stiano guardando a quello che abbiamo fatto per strutturare il loro piano”.

Il vicesindaco Lorena Fantozzi è il volto nuovo di questo secondo mandato Gozzoli e dopo un anno di lavoro ha la possibilità di tracciare il suo primo bilancio con un occhio particolare e dedicato al commercio. “Il commercio sta vivendo anni di criticità, le viveva ancora prima dell’emergenza sanitaria che ovviamente ha aumentato le difficoltà. Quello che posso dire – da amministratrice e da imprenditrice – è che il territorio ha bisogno di fare rete per essere più solido e proprio per questo siamo arrivati a mettere a punto il progetto di cashback locale insieme agli altri comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Oltre alla bontà in sé del progetto, che sono certa si rivelerà utilissimo è proprio la filosofia che sta dietro a questa operazione che credo debba servire da esempio. Interscambio, aiuto, sinergia, collaborazione tra pubblico e privato: il commercio deve andare per forza verso queste direttrici“.