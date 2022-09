Processo Ex Hotel Riviera, tutti colpevoli

Il giudice, in attesa di leggere le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro 90 giorni, ha anche stabilito l’immediata confisca dell’immobile.

Un verdetto, per certi aspetti, inatteso visto che il pubblico ministero, nella sua requisitoria, aveva chiesto la condanna solo per il costruttore Tosi e per la notaia Scardovi, optando invece per l’assoluzione per tutti gli altri imputati che, nel corso del dibattimento, erano sembrati più vittime che responsabili. Una tesi ribaltata dal giudice che, invece, ha ravvisato delle precise responsabilità penali per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria.