La “Caccola Lulù”, spopola su Tik Tok il brano di una maestra cesenate

La Caccola Lulù mette d’accordo grandi e piccini grazie a un ritornello accattivante ed orecchiabile che mette subito di buon umore: “Lavoro con i bambini da diversi anni – prosegue Giorgia, laureata in sociologia – ed ho deciso di scrivere canzoni per loro su tematiche che li riguardano da vicino. La ‘caccola’ è un argomento stravagante, ma è inutile scandalizzarsi: tutti, chi più chi meno, ci siamo scaccolati da bambini e la mia canzone non fa altro che parlare ad alta voce di un argomento ritenuto tabù. Un tabù che, in realtà, non ha senso perché per i bimbi scaccolarsi è un istinto naturale, un modo istintivo per liberare le vie respiratorie. Nel testo poi c’è anche un richiamo educativo all’uso del fazzoletto e a lavarsi bene le mani, abbiamo tutti bisogno di leggerezza, specialmente dopo questi 2 anni, i bambini prima di tutto…”.

La canzone “Caccola Lulù” si puó ascoltare in versione integrale su youtube al canale “Georgi 4 kids” con un simpatico video a cartoni animati, disponibile da scaricare da itunes, spotify oppure su tik tok sul profilo Georgi 4 kids: “Forse non scalerò le hit – conclude Giorgia – ma sono sicura che strapperò un sorriso!”.