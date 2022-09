Malore in mare a Valverde: muore turista tedesco di 82 anni

L’uomo, approfittando di uno squarcio di sole in una giornata non certo ideale per la spiaggia, aveva deciso di concedersi uno degli ultimi bagni di stagione. Sotto gli occhi della moglie, davanti al bagno Caponero di Valverde, si era incamminato verso il mare per qualche bracciata.

Ad un certo punto, a poche decine di metri dalla riva, in un tratto di acqua ancora piuttosto basso, l’uomo si è sentito male e, con ogni probabilità, è morto sul colpo.