Romagna nella morsa del maltempo, annullato il Memorial Pantani

L’ondata di maltempo che sta stringendo nella morsa la Romagna ha infatti spinto gli organizzatori ad annullare la rassegna ciclistica anche perché – in questo momento – a Cesenatico le forti raffiche di vento stanno provocando ingenti danni in città e dunque non ci sarebbero le condizioni per allestire la logistica che una corsa professionistica di questo livello prevede (al via erano annunciate undici formazioni World Tour).