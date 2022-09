“Il tempo ritrovato”, la Biblioteca di Cesenatico si accende con gli scrittori

“Da sindaco e da appassionato di lettura sono molto felice di questa iniziativa che presto colorerà i martedì di Cesenatico. Abbiamo scelto di estendere l’iniziativa non solo alla Biblioteca ma anche alla Galleria Comunale per avere una vetrina più ampia e luminosa. Sta per iniziare un autunno letterario e questa credo sia davvero una bella notizia”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“La Biblioteca, come tutti gli istituti culturali, non è solo uno spazio fisico ma è soprattutto un luogo da animare, tenere vivo, riempire, e curare. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per migliorarne la fruizione, abbiamo cercato di renderla moderna e al passo con i tempi grazie alla passione di chi ci lavora e all’attività del gruppo di lettura “Leggermente”. Le due aperture serali che abbiamo messo a sistema proseguono proprio in questa direzione e questa rassegna è una prima tappa per fare ancora meglio. Speriamo sia la prima edizione di tante, siamo felici degli scrittore che arriveranno a Cesenatico e per questo voglio ringraziare Matteo Cavezzali: penso che insieme a lui possiamo fare cose bellissime e preziose per il territorio”, continua l’assessore Emanuela Pedulli.

“É un grande piacere portare l’esperienza della rete Scrittura festival – con cui organizziamo diversi festival e rassegna in tutta Italia – anche a Cesenatico. Qui ho trovato un sindaco e una giunta attenti alla letteratura e una bellissima biblioteca. Sono molto felice di iniziare con autori molto importanti del panorama letterario italiano (e non solo) questa nuova avventura”, conclude Matteo Cavezzali.