Questa sera incontro pubblico con Fratelli d’Italia: “Fermeremo la Bolkestein”

“La certezza nei rapporti con lo Stato dovrebbe essere scontata – aggiunge Galeazzo Bignami – Ma purtroppo vediamo che non è così, dalle concessioni balneari al bonus 110%, lo Stato cambia le regole a posteriori. Questo non è possibile: un imprenditore non può programmare nulla se ha uno Stato che ogni volta stravolge le carte in tavola, dai canoni alla fiscalità. Ma la pianificazione, e chi fa impresa lo sa bene, è fondamentale. Gli operatori balneari hanno investito per realizzare e sviluppare gli stabilimenti – conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia – Se lo Stato decide unilateralmente di revocare le concessioni manda a vuoto quegli investimenti e la storia degli stabilimenti stessi, frutto della fatica degli operatori balneari che hanno riqualificato la costa”.