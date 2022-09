Cesenatico è sempre più protagonista in tv

L’attenzione mediatica nel 2022.

Le dirette tv che la televisione di stato ha dedicato a Cesenatico sono state importanti e significative: Rai 1 si è collegata dal porto canale per il lancio di un servizio dedicato al cicloturismo e lo stesso è accaduto durante la “Prova del Cuoco” e Weekly”. Anche la quotidiana “Camper” ha scelto Cesenatico come protagonista di uno dei suoi approfondimenti. Il Tg1 invece si è concentrato nel racconto – strutturato e approfondito – del progetto “Custodi dell’arte” con un ampio servizio dedicato.

Canale 5 arriverà presto con Mela Verde per uno speciale dedicato alla pesca, Studio Aperto ha presentato in un’edizione domenicale i concerti all’alba, mentre all’inizio di settembre la Tv tedesca WDR si è fermata a Cesenatico per girare le immagini di un film dedicato alle bellezze dell’Emilia-Romagna- Tanti i documentari che hanno scelto la città come scenografia naturale: il docufilm su Arrigo Sacchi, quello sulla scrittrice Marcella Hazan, “viaggio in Italia”, “Patrimonio pesca salsedine”, e “50 motivi per amare l’Emilia-Romagna” della rete tedesca RBB.