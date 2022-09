Dopo la mareggiata arrivano i “soliti” divieti di balneazione

In particolare, su 98 campionamenti eseguiti da Arpae si sono registrati 9 sforamenti, per quanto riguarda i valori dell’Escherichia coli e 4 per gli enterococchi. Le ragioni, come detto, sono quelle di sempre, ovvero il mare mosso e le mareggiate che hanno portato a mare impurità accumulate nel periodo di siccità e l’azione concomitante dei fiumi che hanno scaricato a riva la solita massa di materiale organico. Non a caso, i parametri sono risultati fuori norma unicamente in corrispondenza dei porti canali e alle foci dei fiumi. E’ accaduto a Cervia, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Gatteo Mare, San Mauro e, ovviamente, anche a Cesenatico.