Perché il mondo del gioco in Italia prospera nel 2022

Tra i 20 videogiochi più venduti in Italia nel 2021, spicca il primo posto di FIFA 22, il simulatore di calcio di Electronic Arts che è il leader di mercato nel suo genere. Al secondo posto Grand Theft Auto 5, un titolo divenuto una vera e propria icona nel mondo del gaming. Chiude il podio la versione FIFA del 2021. Nella top 10 troviamo anche Spider Man, così come l’ultimo titolo di Assassin’s Creed o Call of Duty, ma anche Minecraft e Animal Crossing. Titoli molto diversi tra loro che testimoniano ancora una volta quanto il pubblico sia trasversale.

Smartphone più potenti per lavorare, ma anche per giocare

Tra i fattori che hanno influenzato maggiormente questa crescita esponenziale del mercato del gaming in Italia, l’evoluzione tecnologica sta avendo un ruolo preponderante. Innanzitutto, la diffusione degli smartphone tra la popolazione è sempre più massiccia: secondo le statistiche in Italia ci sono 1,3 dispositivi mobili per ogni abitante. Smartphone con schede grafiche sempre più potenti, schermi in altissima definizione e un audio di qualità, capaci di restituire esperienze di gioco immersive e ingaggianti.

I dispositivi disponibili oggi sul mercato, infatti, sono in grado di competere con PC e console, contribuendo ad avvicinare al mondo del gaming anche quelle persone che desiderano concedersi solo brevi momenti di svago nel corso della giornata. Più agili e facile da utilizzare, rappresentano uno dei device preferiti dai videogiocatori.

Italiani sempre più connessi

L’evoluzione degli smartphone è andata di pari passo con il progressivo miglioramento dell’accesso alla rete. Non solo le connessioni oggi sono più stabili e veloci, ma sempre più persone in Italia navigano sul web. Nonostante i dati del 2021 registrino un ulteriore calo demografico dello 0,2%, sono quasi 51 milioni le persone che nel nostro paese hanno accesso a Internet, con un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Un altro dato interessante che aiuta a spiegare la crescita del gaming in Italia, soprattutto online, è il tempo medio che ogni utente spende su Internet ogni giorno: oltre 6 ore.