Oggi i funerali di Giulietta Manzi, anima de “La Gnaffa”

“La Gnaffa” – incastonato da una vita in via Canale Bonificazione – è da sempre uno dei simboli più ruspanti della nostra tradizione gastronomica. Sempre fedele alla sua identità (quella della più tipica cucina romagnola), il ristorante è stato meta in questi anni di tanti personaggi noti, tra cui cantanti famosi e conosciuti come Lucio Dalla, Riccardo Muti, attori, politici, giornalisti, calciatori e personaggi del mondo dello sport, incluso l’ex ct della nazionale di calcio Azeglio Vicini che assieme alla famiglia era un cliente abituale della sua cucina.

Il punto di ristoro venne inaugurato nel lontano 1904 da Adelaide Sacchetti detta ‘Gnaffa’ e rappresenta una delle attività più longeve del territorio cesenaticense e non solo.