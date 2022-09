Bolkestein, FdI: “Impugnare le sentenze”

La stagione turistica ormai volge al termine, una stagione dove gli operatori si sono scontrati con difficoltà nel reperimento del personale. “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza – ha evidenziato Buonguerrieri – Un giovane non può prendere più soldi di un pensionato o di un disabile stando semplicemente a casa sul divano: noi siamo per l’abolizione del Reddito di cittadinanza e per introdurre un nuovo strumenti che tuteli i soggetti svantaggiati e chi veramente non può lavorare”.

I due candidati hanno poi rimarcato la necessità di un fisco più equo e giusto, di sfruttare nel modo migliore i fondi del Pnrr anche in ambito turistico ed energetico, di difendere la famiglia tradizionale dando nuovi sostegni alla natalità. E poi il nodo dell’energia. “Dobbiamo prevedere aiuti immediati per le famiglie e imprese in difficoltà e riprendere immediatamente le estrazioni del gas dal nostro Mare Adriatico, cosa che Fratelli d’Italia chiede da oltre un anno. La Croazia estrae dal nostro mare il nostro gas e noi siamo praticamente fermi a causa dei no ideologici della sinistra – ha concluso Bignami – l’Italia ha tutte le carte in regola per farcela da sola”.