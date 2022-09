“Ecco quando interveniamo a Zadina”

“Cesenatico sabato è stata colpita dalla pioggia incessante e abbondante e da raffiche di vento che hanno toccato i 110km/h: è stata la “tempesta” più dura di tutto il 2022 che ha colpito strade, edifici, parchi, spiaggia. La conta dei danni fatti ci ha portato per ora a quantificarli in circa 1 milione di euro, senza contare quello che hanno subito i privati. Dalla giornata di sabato l’amministrazione Comunale è a stretto contatto con Hera, e con tutte le cooperative che collaborano, per sanare le situazioni che si sono presentate: si è partiti dalle zone maggiormente colpite per poi passare a quelle con maggior densità abitativa cercando di completare le operazioni nel minor tempo possibile”.