I numeri dell’estate di Cesenatico

Cesenatico legge i numeri dell’estate e può essere contenta dal punto di vista turistico sia per il lavoro degli uffici informazioni e di accoglienza turistica sia per le presenze e l’affluenza che stando ai dati raccolti nei primi sette mesi dell’anno sono migliori di quelli del 2019, ultima estate prima dell’emergenza sanitaria. In attesa del bilancio del mese di agosto, allora, il quadro è più che positivo.

Gli uffici e i numeri.

Domenica 18 settembre chiuderà l’ufficio informazioni di Valverde aperto tutti i giorni dal 1° maggio: hanno usufruito del servizio di front office 7.865 turisti di cui oltre mille di nazionalità straniera utilizzandolo come punto di riferimento per domande sul territorio, sugli eventi e sui trasporti. L’Ufficio Informazioni e accoglienza turistica di Viale Roma, nello stesso periodo, ha raggiunto il numero di 8.000 contatti tra ricevimenti frontali e consulenza telefonica. L’attività degli uffici non si ferma qui con il servizio informativo che viene svolto anche via mail (più di 600 da maggio a settembre) e con il sito visitcesenatico.it che ha registrato 244.689, con un incremento del traffico del 21% rispetto al 2021.

Gli utenti di questo periodo sono stati 189.683: più 23% rispetto allo scorso anno con la percentuale dell’84% di utenti “nuovi”. Sul portale è attivo anche un chatbot, in grado di soddisfare rapidamente le richieste più frequenti degli utenti, che ha registrato circa 155 accessi. In tema di eventi inoltre un altro strumento molto apprezzato è stata la newsletter, inviata con cadenza mensile. nel periodo estivo. Sono stati 1793 gli utenti registrati al servizio tra turisti a operatori che hanno ricevuto le mail, dimostrando gradimento del servizio.

Grande successo anche per i social: la pagina facebook di visitcesenatico sfiora ormai i 20.000 like e il profilo instagram supera i 12.000 follower.