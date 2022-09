Macerone in festa. Tre giorni di appuntamenti

I tre pomeriggi propongono un programma ricco di eventi, come musica e spettacoli dal vivo, intrattenimento per bambini ed una vasta area ristoro. Si esibiranno: il vincitore del Guinnes World Record Leonardo Polverelli, i “Groove up” con un concerto disco-pop e Mirko Alvisi insieme a Giulia Alvisi che spazieranno dal cabaret agli spettacoli per i bambini. Il centro sociale “I Maceri” insieme alla polisportiva “5 cerchi”, inoltre, propone Venerdi 30 settembre l’open day aperto al pubblico del centro e alle 20:00 la camminata sotto le stelle