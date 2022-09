“Stato d’agitazione alle Terme Sant’Agnese”

“Per questi e anche per altri motivi – sottolineano i sindacati – Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil insieme a lavoratrici e lavoratori della struttura hanno proclamato lo stato di agitazione, con conseguente blocco delle flessibilità, del lavoro straordinario e supplementare. Una decisione necessaria per spezzare la disorganizzazione che non consente la normale e serena attività lavorativa dei dipendenti e per ribadire la necessità di una selezione del personale trasparente e in linea con i dettami di legge, che osservi i bandi pubblici e la graduatoria aziendale”.

“Ad ulteriore riprova delle pessime condizioni lavorative vi sono le tante dimissioni occorse sotto l’attuale dirigenza, che ammontano quasi al 45% del totale della forza lavoro; sia di personale di consolidata esperienza; sia di nuovi assunti. Con lo stato di agitazione dipendenti e sindacati chiedono l’immediato rispetto della turnazione, delle pause e dell’orario contrattualmente previsto, delle condizioni previste all’interno del contratto collettivo aziendale in vigore e delle normative di legge a tutela della salute e sicurezza, nonché il pagamento puntuale in busta paga delle prestazioni effettuate”.

“A partire da questa settimana – conclude la nota congiunta – è stato attuato il blocco del lavoro straordinario e supplementare, una decisione che non sarà revocata fino a quando Terme di Sant’Agnese SpA non ascolterà le istanze di lavoratrici e lavoratori”.