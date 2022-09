6 giochi che non conosci

Eternal Lady ha una grafica esotica ed assomiglia a quei videogames giapponesi o koreani di un tempo, quando si abbinavano immagini di Geishe a lettere di alfabeto orientale ed altri oggetti ancora, la particolarità del gioco consiste nella linea di abbinamento delle icone vincenti che può essere anche in diagonale oltre che in orizzontale e verticale.

Koi Princess associa una grafica molto ben fatta ad un immaginario complesso che unisce colori e forme da videogames al ritorno alle classiche icone da slot machine: ad esempio il simbolo “wild” che diventa il bonus da cercare e da provare a far uscire in serie per avere dei “free spin” e quindi possibilità di vincita. Il gioco è molto bello perché contiene un intermezzo con una vera e propria roulette girata da un drago orientale che abbina la ruota ai dadi. Veramente coinvolgente.

Chiude la serie Mr Cash Back: un nome che garantisce una sfida. Il gioco assomiglia alla grafica del Poker ma in salsa ironica con il Wild che funge da Bonus in abbinamento ad altre icone che sembrano quelle delle carte; non mancano immagini da fumetto con il riccone che fuma il sigaro, il maialino salvadanaio e le monete d’oro.

Sono tutte slot che uniscono divertimento a scommesse ma, soprattutto, ad una grafica di simpatia che ci ricorda un passato da sala giochi che mai dimenticheremo.