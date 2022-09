Il 6 ottobre il tour di Romagna Next arriva a Cesenatico

Entra nel vivo, a diretto contatto con la cittadinanza, Romagna Next, il primo “laboratorio” di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation Eu e del Pnrr. Dopo aver lanciato nel cuore dell’estate il questionario online “Raccontaci la tua idea di Romagna” (che ha già ricevuto circa 700 risposte), ora il progetto si propone direttamente in alcune delle località romagnole, grazie alla campagna “Romagna Next in Tour”, in programma dal 30 settembre al 22 ottobre.

A Cesenatico toccherà giovedì 6 ottobre 2022 con la tappa cittadina di questo percorso itinerante realizzato grazie ad un apposito “ufficio mobile” attrezzato e in movimento. Lo scopo è quello di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta. Il tour farà tappa nelle singole città dalle 9 alle 17 permettendo il contatto con decine e decine di persone, di ogni età e occupazione.