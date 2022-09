L’altro turismo: ecco gli alberghi che non hanno pagato i lavoratori

In sintesi: i proprietari hanno dato in affitto le strutture a società che poi hanno ceduto a terzi la gestione. Un sistema di “scatole cinesi” sul quale bisognerà fare luce ma che per ora ha colpito i lavoratori che, in molti casi, si sono ritrovati senza stipendio. Con le denunce all’Ispettorato del lavoro, la Cisl punta al recupero di stipendi e contributi, ma l’iter sarà lungo e il danno è comunque rilevante.