Festa del Monte, tripudio tagliatella hard rock

E mentre in tanti prendevano posto a sedere per rimpinzarsi, lo spettacolo avveniva in consolle. Un perfect play ai piatti giocato a 4 mani con dj Mugo Master Love e dj Enrica. Hanno portato in dote playlist tra il rock e il rock n roll con incursioni nell’indie sbloccando ricordi d’annata ai tanti presenti. Un crescendo di intensità che ha raggiunto l’apice alle 9.30 circa. Una combinata di assi dei piatti che non si sentiva da tanto. Se fosse una playlist, il tasto “repeat” sarebbe schiacciato h24.