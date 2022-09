Cesenatico ha il suo Iron Man: Nicola Mughetti

Segnatevi questo nome: Nicola Mughetti. Parleremo del suo traguardo personale all’Iron Man e di cosa si nasconde dietro la fatica. Siamo tutti abituati a vedere solo la parte finale dello sport: i traguardi, i tempi, le gare. Solo di rado l’attenzione si sposta sulla preparazione.

Per chi non lo sapesse, l’iron Man si è disputato a Cervia lo scorso week end e è una sfida sfiancante che si traduce in 3,8 km di nuoto in mare, 180 km di bici e 42,2 km di corsa (una maratona).