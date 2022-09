Passione e super-docenti: ripartono i corsi della Dance Dream

Dal 2011 è una delle prime compagnie interamente formata da bambini e ragazzi iscritti al corso di Musical. In passato, esibendosi nei più prestigiosi teatri locali, la compagnia ha portato in scena grandi successi come “Matilda the Musical”, “Annie Jr”, “Legaly Blonde”, sino ad arrivare a conquistare il pubblico del Teatro Alessandro con “Shrek Junior The Musical” nel 2019.

Negli anni passati, dai corsi della Dance Dream sono usciti allievi di grande valore artistico come Anita Pandolfini (I.D.A Ballet Academy), Federica Esposito (Bsmt), Camilla Tappi (Sdm), Alice Borghetti (Bsmt), Elena Ricci (Sdm), Maya Bruni (Opus Ballet) e Manila Lombardi (Opus Ballet).

Si riparte questa settimana con la passione e l’obiettivo di sempre: trovare nuovi talenti, bambini e bambine che hanno voglia di vivere la magia del teatro.

Per le prove gratuite telefonare al 347 918 22 44 oppure lasciare un messaggio su Whataspp.