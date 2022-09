Rifiuti in mare, arriva l’isola ecologica “profumata”

Una nuova isola ecologica interamente dedicata ai rifiuti del mare. Sarà collocata in area mercatale vicino ai luoghi di sbarco e imbarco del pescato e per il settore rappresenterà un salto di qualità importante sul fronte della sostenibilità ambientale. L’investimento previsto è di 40.000 euro coperti per il 50% da fondi comunitari, per il 35% da fondi ministeriali e per il 15% da fondi regionali.

“Questo nuovo intervento nell’area mercatale – spiega il sindaco Gozzoli – è un nuovo tassello a favore del porto e del comparto produttivo della pesca. Dopo l’innalzamento delle banchine, la profonda riqualificazione dell’area, i lavori del mercato ittico in partenza e il dragaggio, la questione dei rifiuti e dello smaltimento è centrale per il comparto della pesca e con questa nuova isola ecologia vogliamo risolvere diverse criticità nel modo più innovativo possibile”.