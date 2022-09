Festa dello sport, pronta l’edizione 2022

La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Cesenatico e interesserà, oltre alle due aste del porto canale, le vie Saffi, Mazzini, Anita Garibaldi e Leonardo Da Vinci, per l’occasione chiuse al traffico, mentre in piazza Ciceruacchio sarà allestita la console di Roxy vocalist. La formula della festa sarà quella della “Caccia allo sport”: ogni bambino partecipante dovrà ritirare un “passaporto”, che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno l’esclusivo gadget predisposto per l’iniziativa dal Comune.

Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 4 buoni del valore di 150 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione. L’evento è naturalmente aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico, dalla danza al volley, dalla ginnastica artistica al taekwondo, dal calcio al pattinaggio artistico, dal cross fit ai percorsi ad ostacoli, dal tennis al basket e alla vela, e il ciclismo.