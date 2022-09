Continuano i lavori sulla Ciclovia del Pisciatello

Continuano e vanno avanti i lavori per la Ciclovia del Pisciatello, l’opera strategica che collega Cesena e Cesenatico con un percorso ciclopedonale immerso nel verde e che è già in larga parte fruibile e utilizzabile da cittadini e turisti. In questi giorni la ditta Biguzzi di Forlimpopoli sta lavorando al muro di contenimento da realizzare in uno degli snodi del percorso in via Campone e sta predisponendo gli argini per le passerelle che consentiranno i passaggi in sicurezza.