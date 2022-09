Ecco la Cena degli sconosciuti. “Non chiamatelo speed date”

La Cena degli Sconosciuti dal 28 settembre sarà anche a Cesenatico. Nata nel 2002, La Cena degli Sconosciuti è la “social dinner” più longeva d’Italia, non è la solita cena per single, non è uno speed date, non è il solito ritrovo di cuori infranti. E’ una cena divertente a cui si partecipa per fare nuove amicizie, per uscire dalla solitudine e per passare una piacevole serata in compagnia di tante persone nuove. Questa la presentazione dell’evento da parte degli organizzatori.