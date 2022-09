Festività al buio? No grazie. Cesenatico conferma le luminarie di Natale

Un timore seccamente smentito dal sindaco Gozzoli che ha già annunciato che, malgrado i rincari dell’energia, non spegnerà le festività. Per arginare gli aumenti, infatti, il Comune ha varato un piano di risparmio che partirà dal mese di ottobre. In pratica, la pubblica illuminazione verrà accesa mezz’ora dopo e spenta mezz’ora prima. Riducendo gli orari, dunque, il Comune stima di risparmiare 100mila euro, la cifra che servirà per garantire l’illuminazione durante le festività natalizie.