Eroe e cantante: Betobahia premiato dalla FIN

“Sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento – ha detto Alberto Pazzaglia – che considero una sorta di ‘premio alla carriera’ dopo 34 anni di onorato servizio. Nel corso degli anni ho aiutato e salvato molte persone in difficoltà. Non sempre le cose hanno avuto il ‘lieto fine’, ma ogni volta che sono riuscito a salvare una vita per me, come per tutti i miei colleghi, è sempre stata un’emozione unica e indescrivibile. D’altronde questo è un lavoro fatto di professionalità, ma anche di passione. Una passione che ogni giorno provo a tramandare alle giovani generazioni. Il mare va sempre rispettato ma, quando la prevenzione non è sufficiente, bisogna intervenire in maniera rapida e decisa mettendo in campo tutta l’esperienza lavorativa accumulata in tanti anni”.

Nella foto Betobahia con il Cavalier Giorgio Gori, coordinatore e responsabile nazionale FIN (Sezione Salvamento).