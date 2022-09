Il Ristorante La Baia festeggia i 40 anni tra social e tradizione

Reduce da un’estate di grande lavoro (“degli incassi non ci lamentiamo, ma il caro-bollette ha ridotto le marginalità”, ammette Loretta), La Baia, oggi come ieri, resta uno dei nomi più rinomati della ristorazione di Cesenatico: “Mio marito ha 70 anni e io ci sono vicina – dice – ma, dopo 40 anni di lavoro, non abbiamo alcuna voglia di farci da parte. In questi anni abbiamo avuto tante offerte per vendere il ristorante ma, anche se nostra figlia gestisce un’altra attività (uno stabilimento balneare), abbiamo sempre detto di no. La fatica del lavoro e le ore di sonno arretrate pesano, ogni anno, sempre di più, ma senza La Baia non sapremmo davvero che fare…”.

Unico neo della stagione il problema, ormai endemico, della carenza di personale: “Ci sono ragazzi che chiamano e poi non si presentano neppure al colloquio. Il problema non è solo la ‘voglia di lavorare’, ma anche la mancanza di educazione. Noi, per fortuna, abbiamo uno staff di collaboratori storici ma, quando uno va in pensione, sostituirlo diventa un’impresa”.

Altra preoccupazione la scarsità di materie prime: “Il nostro mare, da sempre molto generoso, negli ultimi anni, complici le temperature troppo elevate, ci sta facendo un po’ penare. Prima la crisi delle vongole, sempre più rare e sempre più piccole, adesso il problema delle cozze che cominciano a scarseggiare. Poiché la nostra è una cucina della tradizione, senza cozze e vongole sarà un bel problema…”.