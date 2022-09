Museo duffuso e strade, il Rubicone fa l’upgrade

La realizzazione della bretella di collegamento che verrà realizzata tra la via Emilia in località San Giovanni in Compito ed il casello autostradale A14 Valle del Rubicone è un investimento cardine per la mobilità locale e per il progetto del Parco archeologico in rete.

“Questa infrastruttura verrà realizzata con un finanziamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nell’ambito dei fondi FSC destinati alla regione Emilia-Romagna, di 7 milioni di euro – Evidenziano i consiglieri Bulbi e Montalti – Anche in questa occasione la sinergia tra il territorio, la Provincia, i Comuni e la Regione darà vita ad un investimento strategico per lo sviluppo del Rubicone”.