Ripartiamo: i giovani di Cesenatico si ritrovano all’insegna di arte, musica e volontariato

La giornata.

La mattinata si svolgerà al Palazzo del Turismo e si parte alle 9 con i ragazzi che incontreranno Flavio Annunziata, Capitano dei Carabinieri di Cesenatico per parlare di “Nuove forme di violenza tra i giovani”; Alle 11 invece sarà la volta di Federico Tassani e Marco Dalfovo della comunità di San Patrignano che terranno un incontro dal titolo “Trasgredire: perché?”. Nel pomeriggio i ragazzi invece si trasferiranno allo IAL per parlare di volontariato in un pomeriggio in cui troverà spazio anche l’arte: sarà presente il comico Andrea Vasumi e il gruppo “Brillanti Sparsi” suonerà dal vivo. Durante la giornata l’artista Simone Brandi accompagnerà i ragazzi in una sessione di Live Painting, decorando tre “tende al mare” con il tema della giornata.