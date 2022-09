Contenimento del consumo energetico: le prime mosse del Comune di Cesenatico

“Insieme alla Giunta abbiamo ragionato a lungo su queste misure che devono tenere insieme tante cose: attenzione al caro energia, benessere della cittadinanza, sicurezza, attività turistica. Abbiamo cercato di effettuare una sintesi generale di quelle che pensiamo siano le soluzioni migliori. Almeno in questa fase l’obiettivo è contenere i costi ma mantenere tutti i servizi a standard di qualità elevati con un occhio anche all’attrattività turistica, non potevamo pensare infatti di eliminare le luminarie in una località che vive di turismo ma ne ridurremo la durata così come l’assessorato al turismo sta lavorando ad eventi natalizi meno lunghi ed energivori”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.