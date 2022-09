L’idea per tagliare le bollette: consiglio comunale alle 15

Anche il Comune di Cesenatico, come tutte le famiglie della città, cerca di gestire il caro bollette, mettendo in atto una serie di comportamenti virtuosi per diminuire i consumi. E così, tra le misure adottate per ottenere il maggiore risparmio energetico possibile, l’ente pubblico sta valutando l’idea di effettuare i consigli comunali non più di sera, ma nel primo pomeriggio.