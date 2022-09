Adescamento di minori: tra le vittime anche ragazzini di Cesenatico

Ci sono anche degli studenti di Cesenatico tra le vittime dell’ex bidello riminese di 39 anni finito alla sbarra per adescamento di minori.

Secondo l’accusa, l’uomo – che per difendersi ha scelto il rito abbreviato – avrebbe contattato sul web diversi minorenni, presentandosi come un esperto nel montaggio di video musicali e offrendosi di aiutarli a conquistare follower e visibilità su YouTube per diventare così dei veri e propri influencer. In realtà, era solo un cinico espediente per carpire la loro fiducia e per muovere delle vere e proprie avance sessuali.