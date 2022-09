Bonaccini provoca subito la Meloni: “In Emilia Romagna via alla pillola abortiva”

L’annuncio – inutile negarlo – cade in una fase politica “sospetta”, ovvero all’indomani della vittoria elettorale di Giorgia Meloni. E tanto basta per parlare, nel centrodestra regionale, di “inutile provocazione per riportare i temi etici al centro del dibattito politico”. In ogni caso il dato è tratto: la pillola abortiva Ru486 “verrà distribuita in Emilia-Romagna dalla prossima settimana”.