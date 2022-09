Marcella in un documentario a stelle e strisce

Quando un’istruttrice di cucina cinese non è più stata in grado di dirigere una classe di casalinghe di New York, Marcella ha preso il sopravvento e ha insegnato ai suoi compagni studenti a preparare invece l’autentico cibo italiano. Si sparse la voce che fosse un’insegnante di talento e in poco tempo Craig Claiborne lodò il suo lavoro sul New York Times.e ricette iconiche e del loro impatto sulla vita delle persone, inclusi alcuni dei tanti cuochi casalinghi i cui matrimoni sono iniziati con un piatto così seducente che è diventato noto come “pollo di fidanzamento”. ” In filmati d’archivio e interviste con colleghi chef, fan famosi, ex studenti e la stessa Marcella, cattureremo il senso di un maestro insegnante – e talvolta un severo sorvegliante – il cui obiettivo non era solo insegnare la tecnica della cucina, ma trasmettere una più ampia comprensione della tradizione, della storia e della conoscenza generazionale.