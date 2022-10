Anche la Dance Dream oggi alla Festa dello Sport

La formula della festa sarà quella della ‘Caccia allo sport’, in cui ogni bambino per partecipare dovrà ritirare un ‘passaporto’, che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società, e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno un esclusivo gadget preparato dal Comune. Al termine, fra tutti i partecipanti verranno estratti 4 buoni da 150 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva, da scegliere fra quelle presenti.

L’evento è aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico, dalla danza al volley, dalla ginnastica artistica al taekwondo, dal calcio al pattinaggio artistico, dal cross fit ai percorsi ad ostacoli, dal tennis al basket e alla vela, e il ciclismo.