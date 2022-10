Blubai e Sidermec, quando l’azienda si sostituisce allo Stato

Sempre sul nostro territorio, anche se nel comune di Gatteo, da segnalare anche la bella iniziativa della Sidermec che ha elargito ben 150mila euro come premi welfare ai 50 dipendenti. Alessandro Buda, figlio di Giuseppe (Pino) Buda, direttore della Sidermec, spiega la decisione. “Con le bollette alle stelle abbiamo pensato che un buon contributo potesse aiutare tante famiglie che si sacrificano quotidianamente nella nostra azienda. Avendo avuto quest’anno una marginalità straordinaria a causa dell’aumento dell’acciaio che acquistiamo e depositiamo in magazzino per poi essere lavorato, abbiamo avuto un utile più alto. Ogni dipendente, dunque, entro Natale, riceverà in busta paga dalle due alle tre mensilità in più”.