Mascherine, via libera su mezzi di trasporto. Ma…

Nulla invariato invece per le strutture sanitarie, rsa e ospedali almeno fino al 31 ottobre. In questi contesti è ancora obbligatoria.

Un tempismo perfetto secondo alcuni che non possono non far notare come la caduta di questa tutela avviene proprio mentre risale l’incidenza dei contagi e Rt. A livello nazionale si registrano 325 casi ogni 100.000 abitanti contro i 215 della settima dal 16 al 22 di settembre.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1 (range 0,86-1,26), in aumento rispetto a 7 giorni fa e pari al valore soglia. Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica.